In Puglia 70.000 fratture ogni anno: al via da Foggia la campagna di screening nelle piazze

FOGGIA – L’appuntamento con la salute delle ossa è lunedì 20 settembre dalle 9 alle 17 a Foggia: parte da qui il camper della campagna Il Piatto Forte, con il suo team di specialisti a disposizione dei cittadini per informare e sensibilizzare sull’osteoporosi e offrire un controllo gratuito sul rischio di fratture da fragilità. In Puglia il 18% della popolazione ha avuto un evento fratturativo e si verificano ogni anno circa 70.000 fratture, che possono essere conseguenza di osteoporosi non trattata.L’iniziativa, realizzata grazie alla collaborazione di Amgen, multinazionale leader nelle biotecnologie farmaceutiche, FIRMO, APMARR, Echolight, Senior Italia e SIMG e con il patrocinio della Regione Puglia, nasce per supportare i cittadini pugliesi a conoscere, attraverso una valutazione gratuita, lo stato di salute delle proprie ossa e accrescere il grado di conoscenza su questa patologia silenziosa e spesso sottodiagnosticata, informandoli sul rischio di fratture da fragilità che oggi possono essere evitate grazie a un’adeguata prevenzione fatta di semplici regole: alimentazione corretta, attività fisica regolare e, se serve, un trattamento farmacologico tempestivo.L’iniziativa vedrà eventi di uno-due giorni nelle piazze delle principali città pugliesi, dove saranno collocati un gazebo e un camper che consentiranno di effettuare screening gratuiti, senza che sia necessaria alcuna prenotazione; basteranno green pass e normali misure di tutela.Attraverso un questionario e la misurazione della densità minerale ossea lo screening consente di valutare l’eventuale presenza ed entità del rischio fratture: a bordo del camper sarà utilizzato, da parte di personale specializzato, l’innovativo dispositivo EchoS (sviluppato da Echolight), il primo sistema per la valutazione precoce dell’osteoporosi con un semplice esame ecografico, rapido e accurato e senza l’utilizzo di radiazioni ionizzanti. Medici specialisti e nutrizionisti forniranno inoltre ai cittadini informazioni e suggerimenti per la prevenzione delle fratture da fragilità, rispondendo alle domande del pubblico e distribuendo materiale educazionale.

“Il Piatto Forte” in Puglia: le tappe della campagna