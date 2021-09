Petruzzelli: la Stagione 2021 prosegue con Nabucco di Giuseppe Verdi

BARI - La Stagione d’Opera 2021 prosegue con Nabucco di Giuseppe Verdi, per la regia di Leo Muscato. Dirigerà l’Orchestra e il Coro del Teatro Petruzzelli Renato Palumbo, maestro del Coro Fabrizio Cassi.“Dopo i sold out di tutte le recite di Don Giovanni – dichiara il sovrintendente Massimo Biscardi- la nostra Stagione d’Opera continua con un bellissimo allestimento di Nabucco con la regia di Leo Muscato.Subito dopo, visto il miglioramento della situazione pandemica e le numerose richieste in tal senso, abbiamo deciso di dare la possibilità al nostro pubblico di acquistare insieme i prossimi due titoli del 2021. Chi comprerà il biglietto per Il gallo d’oro potrà contestualmente acquistarlo anche per Tosca: a breve comunicheremo le date di inizio vendita anche di queste due successive produzioni.Nel 2022, con l’auspicio della fine dell’emergenza sanitaria, torneremo a proporre dei pacchetti contenenti tutti i titoli in cartellone”.L’allestimento del Teatro Lirico di Cagliari andrà in scena al Teatro Petruzzelli mercoledì 20 ottobre alle 20.30, giovedì 21 ottobre alle 20.30, venerdì 22 ottobre alle 20.30, sabato 23 ottobre alle 18.00, domenica 24 ottobre alle 18.00, martedì 26 ottobre alle 20.30 e mercoledì 27 ottobre alle 18.00.Le scene sono di Tiziano Santi, i costumi di Silvia Aymonino, il disegno luci di Alessandro Verrazzi.Daranno vita all’opera George Petean (Nabucodonosor 20, 22, 24 e 26 ottobre) Vittorio Vitelli (Nabucodonosor 21, 23, 27 ottobre) Alessandro Liberatore (Ismaele), Riccardo Zanellato (Zaccaria 20, 22, 24 e 26 ottobre), Abramo Rosalen (Zaccaria 21, 23, 27 ottobre), Maria José Siri (Abigaille20, 22, 24 e 26 ottobre), Anastasia Bartoli (Abigaille 21, 23, 27 ottobre), Alessandra Volpe (Fenena), Andrea Comelli (Il Gran Sacerdote di Belo), Saverio Pugliese (Abdallo), Marta Calcaterra (Anna).A partire da sabato 18 settembre fino a mercoledì 22 settembre la vendita sarà dedicata agli abbonati alla “Stagione d’Opera e Balletto 2020”.A breve comunicheremo anche la data di inizio vendite dei prossimi titoli con una novità: chi acquisterà il biglietto per Il gallo d’oro di Nikolaj Rimskij-Korsakov (in programma dall’11 al 17 novembre) potrà contestualmente acquistare anche Tosca di Giacomo Puccini (in programma dal 16 al 23 dicembre).Nel 2022, con l’auspicio della fine dell’emergenza sanitaria, torneremo a proporre dei pacchetti che contengono tutti i titoli in cartellone.Per il Nabucco gli abbonati alla “Stagione d’Opera e Balletto 2020” possessori di voucher potranno effettuare la richiesta via email scrivendo a botteghino@fondazionepetruzzelli.it, allegando foto o scansione del voucher (di importo uguale o superiore al costo del biglietto), indicando il settore preferenziale e la data (i posti saranno assegnati dal botteghino in base alla migliore disponibilità) o direttamente presso gli uffici del botteghino dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00.In caso di voucher di importo inferiore al costo del biglietto sarà possibile l’acquisto esclusivamente in botteghino.Le email pervenute saranno elaborate a partire dalle ore 09.00 del 18 settembre.A partire dalle ore 09.00 del 18 settembre saranno distribuiti i biglietti per regolare l’accesso in botteghino che aprirà alle ore 11.00.Non saranno prese in considerazione le email pervenute prima del 18 settembre.Da giovedì 23 settembre, alle ore 11.00, la vendita sarà aperta a tutti sul sito www.vivaticket.it e nei punti vendita vivaticket.I possessori di voucher potranno effettuare la richiesta direttamente presso gli uffici del botteghino dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00 o via mail scrivendo a botteghino@fondazionepetruzzelli.it, allegando foto o scansione del voucher (di importo uguale o superiore al costo del biglietto), indicando il settore preferenziale e la data (i posti saranno assegnati dal botteghino in base alla migliore disponibilità).: Platea, palchi centrali primo e secondo ordine € 50,00.Palchi primo e secondo laterali e gradinata terzo ordine fila B e fila C € 40,00.Gradinata 3 ordine fila A, gradinate quarto e quinto ordine centrale € 20,00.Palchi terzo e quarto ordine € 15,00.Gradinata quinto ordine laterale e loggione € 15,00.