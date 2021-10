Sedicenne travolta da treno

Tragedia ad Acquaviva delle Fonti, dove una ragazza di 16 anni di Cassano Murge è stata travolta dal passaggio di un treno. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri e dalla polizia Ferroviaria, la giovane si trovava seduta sul muretto, con degli amici, nei pressi della banchina che costeggia i binari, quando il passaggio ad alta velocità del treno, l'ha risucchiata a sé facendola sbattere contro i vagoni non lasciandole scampo.Il Sindaco di Acquaviva delle Fonti, Davide Carlucci, ha commentato l'accaduto: "Un paio d'ore prima che avvenisse il terribile incidente, ho personalmente accompagnato gli agenti di Polizia locale in un giro di controllo in stazione durante il quale, dopo aver provato a dialogare con alcuni dei ragazzi che frequentano quel posto per capirne le ragioni, li abbiamo invitati a trascorrere il loro tempo in altri luoghi più sicuri della città. Non è certo la prima volta che ci ritroviamo a occuparci dei problemi di sicurezza che si presentano lungo la linea ferroviaria. Ora, però, è successo l'irreparabile".Il Sindaco, che ha comunicato lutto cittadino, conclude il suo intervento: "Si stringe attorno ai familiari e agli amici della vittima".