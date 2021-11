Al via la seconda fase di 'Puglia ti vorrei': la parola a tutti i comuni pugliesi

BARI - Conclusa la prima fase del percorso di partecipazione delle Politiche Giovanili della Regione Puglia in collaborazione con ARTI, Puglia ti vorrei si avvia verso la fase successiva di incontri di approfondimento tematici.Il primo incontro è dedicato agli amministratori locali e in particolar modo ai delegati delle politiche giovanili di tutti i comuni pugliesi.In programma giovedì 4 novembre alle ore 10, in modalità digitale su piattaforma Zoom, sono invitati tutti i rappresentanti di ANCI Puglia per co-progettare le future iniziative territoriali da mettere in campo per il futuro delle giovani generazioni.“In questo importante percorso che coinvolge i giovani pugliesi nella definizione di politiche che li riguardano direttamente - dichiara l’assessore alla Politiche giovanili, Alessandro Delli Noci - crediamo sia giusto coinvolgere gli amministratori che sono il primo contatto con i giovani stessi nei vari territori della Puglia. Perché ogni città e ogni provincia esprime delle necessità e delle potenzialità che abbiamo il dovere di conoscere, di indagare a fondo per costruire un Programma delle Politiche giovanili rispondente alle priorità di ciascuno”.A presentare le principali azioni utili per raccogliere idee e proposte anche dai comuni pugliesi, l’Assessore alle Politiche Giovanili della Regione Puglia Alessandro Delli Noci. Nello specifico, la seconda fase di Puglia ti vorrei dedicata alle amministrazioni prevede due strumenti fondamentali: un questionario rivolto agli amministratori e una serie di focus group con i delegati alle politiche giovanili comunali.All’incontro prenderà parte il Presidente ANCI Puglia Domenico Vitto.