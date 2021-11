Covid Italia: 8.516 casi e 68 morti, tasso positività all’1,7%

ROMA - Ammontano a 8.516 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in leggero calo rispetto 8.569 contagi di ieri. I morti segnalati nell'ultima giornata sono invece 68. È quanto emerge dal bollettino di oggi, venerdì 12 novembre, appena diffuso dal ministero della Salute. Il totale delle infezioni nel nostro Paese dall'inizio della pandemia sale così a 4.843.957 mentre i decessi totali dall’inizio dell'emergenza Covid-19 in Italia sono 132.686.

Nell'ultima giornata sono stati eseguiti 498.935 test, tra tamponi molecolari e antigenici, con il tasso di positività che si attesta al all'1,7%. Gli attualmente positivi salgono a quota 110.659. I guariti totali sono 4.600.612(+4.715 ). La regione con più casi giornalieri è la Lombardia. I nuovi casi Regione per Regione Sono 4.843.957 in totale i contagi registrati in Italia dall’inizio dell’emergenza Coronavirus.