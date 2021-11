FAI Bari: nella Pinacoteca Metropolitana 'Io confesso: venti anni di storie baresi dell’arte'

BARI - La Delegazione FAI di Bari presenta una conversazione di Pietro Marino sul tema “Io confesso: venti anni di storie baresi dell’arte”, nella Pinacoteca Metropolitana giovedì 11 novembre 2021 alle ore 17:00, in occasione della pubblicazione del suo libro “Diari dell’Arte Levante- Bari 1960-1980” (Gangemi Editore) a cura dell’Accademia delle Belle Arti di Bari. La conversazione sarà accompagnata dalla proiezione di immagini tratte dal libro e inedite.Presentanoconsigliera delegata alla cultura della Città Metropolitana,consigliera delegata alle politiche di valorizzazione del patrimonio culturale del Comune di Bari eCapo Delegazione FAI di Bari.Seguirà la proiezione di un filmato inedito: ’Bari in arte’ a cura del regista. Cineteca Puglia.Prenotazione obbligatoria su bari@delegazionefai.fondoambiente.it o sul cell. 333 6568513.Per chi lo desiderasse, sarà possibile iscriversi al FAI o rinnovare l’iscrizione, sarà inoltre acquistabile il libro 'DIARI DELL'ARTE LEVANTE - Bari 1960-1980' di Pietro Marino e il ricavato sarà interamente devoluto al FAI.L’accesso in Pinacoteca sarà consentivo esclusivamente ai possessori di Green Pass e fino ad esaurimento posti.