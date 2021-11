Serie B: il Lecce vince 3-1 al Via del Mare col Cosenza

Nel secondo tempo al 1’ Bjorkengren realizza il terzo gol del Lecce di ginocchio su passaggio di Strefezza. Al 12’ Di Mariano dei salentini di testa colpisce il palo. Al 21’ il Cosenza segna con Caso, tiro in diagonale. Al 41’ annullata una rete a Coda per un fuorigioco.





Successo importante per la squadra di Marco Baroni. Il Lecce è terzo in classifica con 20 punti. Nella dodicesima giornata di andata i salentini giocheranno Domenica 7 Novembre alle 14 al “Via del Mare” col Parma.

Il Lecce vince 3-1 al “Via del Mare” col Cosenza. Nel primo tempo al 5’ Coda dei salentini di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 18’ Coda non concretizza una buona occasione. Al 29’ il Lecce passa in vantaggio col brasiliano Strefezza, tiro da fuori area. Al 42’ Caso del Cosenza va vicino al pareggio. Al 45’ raddoppia Coda di testa su cross di Calabresi.