(via Australian Open fb)

Il serbo Novak Djokovic vince il torneo di tennis di Parigi Bercy in Francia. Supera in finale 4-6 6-3 6-3 il russo Daniil Medvedev. Per il serbo trentasettesimo torneo Master 1000 vinto nella sua carriera di tennista.

Per Djokovic quinto successo in un torneo nel 2021. Ottantaseiesimo torneo vinto da Djokovic. Per Djokovic è un successo importante contro Medvedev dopo la sconfitta col tennista russo a Settembre nella finale degli Usa Open. Sesta vittoria per Djokovic a Parigi Bercy.