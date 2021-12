Calabria e Friuli Venezia Giulia restano in zona gialla

ROMA - E' arrivata l'ordinanza del ministero della Salute che fa seguito al monitoraggio dell'Istituto superiore di Sanità. Le due Regioni, per almeno altre due settimane, saranno così nella zona di rischio superiore a quella 'bianca'.Nel provvedimento il ministero scrive che "la Calabria presenta una incidenza dei contagi pari a 207,5 casi ogni 100mila abitanti, un tasso di occupazione di posti letto in area medica pari al 25,9% e un tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva pari al 16,6%".In Friuli-Venezia Giulia l'incidenza dei contagi è 419,9 casi ogni 100mila abitanti. Il tasso "di occupazione di posti letto in area medica pari al 22,0 % e un tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva pari al 14,9".Non vi è stato alcun cambio di colore nemmeno in Trentino Alto Adige, che resta in giallo. Giallo - ma verso l'arancione - il Veneto. Gialle anche Marche e Liguria.