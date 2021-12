Capodanno '22: Puglia protagonista a Expo Dubai con la Notte della Taranta in tre eventi spettacolari

BARI - Lunedì 27 dicembre, alle ore 15.00, nel Padiglione 152 della Fiera del Levante a Bari, si terrà la presentazione di “Puglia protagonista a Expo Dubai con La Notte della Taranta”, il programma di iniziative coordinate da Puglia Promozione.I particolari del programma di promozione culturale e turistica - si legge in una nota di Puglia Promozione - saranno illustrati dal direttore di Pugliapromozione Luca Scandale e dal presidente della Fondazione La Notte della Taranta Massimo Manera.Il direttore Luca Scandale dichiara: “La prestigiosa vetrina offerta da Expo Dubai 2020 non è focalizzata esclusivamente sul target dei Paesi del Golfo, piuttosto si rivolge a visitatori alto spendenti provenienti da tutto il mondo, rappresentando un vero e proprio palcoscenico ideale per rafforzare la brand awareness della destinazione Puglia nel panorama internazionale”.