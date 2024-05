Drammatico incidente sulla Polignano-Conversano: due auto coinvolte

POLIGNANO A MARE - Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio sulla strada che collega Polignano a Mare a Conversano, all'altezza della cava Rossi. Il sinistro, avvenuto poco dopo le ore 17:00, ha coinvolto due autovetture. Al momento dell'incidente, una forte pioggia stava interessando la zona, rendendo le condizioni della strada particolarmente insidiose.Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto i feriti dalle lamiere delle auto coinvolte. Il personale medico del 118 ha prestato i primi soccorsi e trasportato i feriti agli ospedali vicini per le cure necessarie. Anche i carabinieri e la polizia locale di Polignano a Mare sono giunti sul luogo dell'incidente per eseguire i rilievi e raccogliere le testimonianze necessarie a ricostruire la dinamica dello scontro.Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento, ma le autorità sospettano che le condizioni meteo avverse abbiano giocato un ruolo significativo. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli incidentati, causando notevoli disagi alla circolazione.