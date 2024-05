Il Centro Culturale Einaudi di San Severo organizza il 'Maggio rinascimentale' in memoria di Domenico Vasciarelli

SAN SEVERO - Il 17 maggio una delegazione di Rievocatori del Corteo storico Carlo V di San Severo (FG), giunto alla XIX ediz, ideato nel 2006 per promuovere la Pace tra i popoli del Mediterraneo, omaggerà la SS Vergine del Soccorso in Cattedrale, assistendo alla santa Messa delle ore 19,00 offrendo fiori, doni e recitando la Preghiera del Rievocatore. A testimoniare la loro vicinanza alla Presidente Rosa N. Tomasone in un momento così doloroso, le delegazioni delle Nundinae da Gravina in Puglia, dei Timpanisti Fajanensis da Fasano, dei Pistonieri SMR da Cava de’ Tirreni e della Fondazione “I Sedili” da Napoli saranno presenti con i loro Labari. Al Corteo parteciperanno alcuni alunni delle scuole cittadine coinvolte nei progetti.Il “Maggio rinascimentale” è scandito da quattro appuntamenti che il Centro Einaudi realizza in memoria del suo Fondatore, Mecenate, Ideatore ed Organizzatore instancabile di eventi prof. Domenico Vasciarelli venuto a mancare improvvisamente.Tre gli appuntamenti con le scuole cittadine inseriti nel Progetto europeo “Le Vie di Carlo V”: il 6 maggio le classi quinte della scuola primaria “San Francesco”, diretta dalla dott.ssa Maria Chiara Schiavone, hanno presentato Il Rinascimento a tavola in Italia e a San Severo, attività svolta da alunni e docenti in collaborazione con il Centro Einaudi. La presidente prof.ssa Rosa Tomasone e il prof. Valter Presutto completeranno il percorso con la proiezione di documenti e la presentazione della ZUPPETTA come bene materiale e immateriale del territorio, nella letteratura, nella tradizione, in TV.Il 16 maggio la scuola primaria “E. De Amicis” presenterà il progetto Scuola e Territorio, al termine del quale gli alunni iscritti si esibiranno nello spettacolo Carlo V, Tiberio de Lisolis e gli umori del popolo. Il Progetto, con la guida della Dirigente scolastica dott.ssa Anna Maria Troiano, è stato curato dalle docenti del corso e dai collaboratori del Centro Einaudi Valter Presutto e Francesco Totaro. Il 24 maggio ci sarà l’incontro con gli studenti dell’ITES “A. Fraccacreta” la cui Dirigente dott.ssa Maria Soccorsa Colangelo ha firmato il Protocollo di collaborazione con il Centro. La presidente Rosa Tomasone presenterà il volume Carlo V Itinerari contemporanei in cornici storiche ediz, Milella (Le) per sottolineare l’importanza degli Itinerari quale motore di sviluppo culturale e promotori di turismo sostenibile ed intermodale dei territori che attraversano e San Severo è sede e capofila dell’Itinerario stesso. Saranno presenti i docenti interessati e i collaboratori del Centro. (Rosa Tomasone)