Incidente alla festa patronale di San Severo: giostra crolla e ferisce diverse persone

La Dinamica dell'Incidente



La dinamica dell'incidente è ancora sotto accertamento. Secondo le prime ricostruzioni, la giostra avrebbe ceduto per cause ancora da determinare, provocando una caduta da diversi metri di altezza. I soccorsi sono stati immediati, con numerose ambulanze giunte sul posto per prestare le prime cure ai feriti. I sanitari stanno sottoponendo i quattro feriti più gravi a tutti gli esami diagnostici necessari per valutare l'entità dei traumi riportati.



Le Condizioni dei Feriti



Fortunatamente, le informazioni preliminari suggeriscono che i feriti gravi non sarebbero in pericolo di vita, nonostante abbiano subito vari traumi a causa della caduta. Gli altri feriti, con lesioni meno gravi, sono stati trattati sul posto o trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti.



Interventi di Emergenza



L'incidente è avvenuto davanti a numerosi avventori che affollavano il luna park per la festa patronale. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e numerose ambulanze. Le autorità stanno lavorando per garantire la sicurezza nell'area e per determinare le cause precise dell'incidente.



Reazioni e Misure di Sicurezza



La comunità di San Severo è sotto shock per quanto accaduto durante un evento che doveva essere di festa e gioia. Le autorità locali hanno assicurato che verranno eseguiti controlli rigorosi su tutte le giostre e le attrazioni del luna park per prevenire ulteriori incidenti.

SAN SEVERO - Serata drammatica a San Severo durante la festa patronale in onore della Madonna del Soccorso. Una giostra si è improvvisamente staccata dal supporto, precipitando per alcuni metri e causando il ferimento di diverse persone, tra cui alcuni bambini. L'incidente, avvenuto nel luna park allestito per le celebrazioni, ha lasciato almeno una dozzina di feriti, quattro dei quali sono stati trasportati in ospedale in condizioni gravi.