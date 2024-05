Un’azienda tutta leccese di giovani imprenditori, protagonista del Best Financial Advisor Website Awards a Milano

MILANO - Un premio per un riconoscimento ai 5 migliori siti dei consulenti finanziari italiani che si è tenuto grazie all’impegno e alla collaborazione di un’azienda a marchio Lecce: la RocktechSi tratta di quattro giovani imprenditori, tutti leccesi: Simone Ingrosso, Marco Barchetti, Giorgio Chiriatti e Andrea Leone che hanno scommesso sul digitale mettendo insieme le competenze acquisite nelle varie esperienze internazionali, creando Rocktech, nata nel 2023 e già attestatasi come realtà affidabile nel panorama nazionale, si occupa di progettazione e realizzazione di siti internet, promozioni di brand e strategie digitali per aziende e professionisti.La realtà salentina, è sbarcata al prestigioso premio Best Financial Advisor Website Awards a Milano non solo come partner tecnico; gli imprenditori leccesi infatti hanno anche fatto parte della giuria in quanto esperti di siti web e presenza online.Un’attestazione di professionalità importante per uno degli eventi con maggiore risonanza nel panorama economico finanziario nazionale, che ha visto coinvolti più di 700 candidati la cui scrematura dei 35 finalisti è stata effettuata in forma digitale da più di 3.500 votanti.Grazie alla collaborazione dei giovani imprenditori leccesi di Rocktech, sono stati i premiati i migliori 5 siti internet di consulenti finanziari italiani. L’iniziativa ha visto accanto all’azienda leccese partner del calibro di Banca Sella, Gamma Capital Markets Succursale italiana, Leonteq, Intermonte, Flossbach Von Storch e Doorway, FrameLex e Qadra.Di seguito una breve biografia dei quattro giovani imprenditori leccesi:Esperto di performance marketing e lead generation con una solida esperienza nello sviluppo di strategie di marketing digitale orientate ai risultati. Specializzato nella gestione, ottimizzazione e scaling di campagne su diverse piattaforme, ottimizzazione delle conversioni e analisi dei dati.Esperto di Marketing e Digitalizzazione, consulente aziendale, docente a master internazionali post universitari su tematiche di Personal e Corporate Branding, Digital Marketing e Blockchain e Mentor per il PID (Punto Imprese Digitali della Camere di commercio e Unioncamere).Esperto di consulenza digitale, ha collaborato strettamente con figure di spicco nel panorama imprenditoriale nazionale e internazionale, promuovendo l'innovazione e la digitalizzazione. Mentor per il PID (Punto Imprese Digitali della Camere di commercio e Unioncamere).Professionista informatico con una solida esperienza nella digitalizzazione delle imprese. Specializzato nello sviluppo di siti web e piattaforme e-commerce, oltre a offrire competenze in cybersecurity per assicurare la protezione delle infrastrutture IT aziendali.Marco Barchetti: 3805048639