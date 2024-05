Tragedia alla stazione di Acquaviva delle Fonti: ritrovata una persona senza vita sui binari

Acquaviva delle Fonti, Bari – Una tragica scoperta è stata fatta alla stazione di Acquaviva delle Fonti, dove una persona è stata ritrovata senza vita sui binari. Secondo le prime informazioni, si sospetta che possa trattarsi di un suicidio.La linea ferroviaria Bari-Taranto è attualmente bloccata per consentire tutti gli accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza, la Polizia Ferroviaria e il personale medico, ma non c'è stato nulla da fare per salvare la vittima.L'interruzione del servizio ferroviario ha causato significativi disagi per i passeggeri, con ritardi e cancellazioni di treni previsti per tutta la giornata. Le autorità stanno lavorando per ripristinare la normale circolazione il prima possibile, ma al momento non è stata fornita una stima precisa su quando la linea sarà riaperta.Le indagini sono in corso per determinare l'identità della persona e le circostanze esatte dell'incidente. La comunità locale è sotto shock per l'accaduto, e le autorità hanno invitato chiunque abbia informazioni utili a contattare le forze dell'ordine.La linea ferroviaria Bari-Taranto è una delle principali arterie di collegamento della regione, e l'interruzione ha avuto ripercussioni su numerosi pendolari e viaggiatori. Trenitalia e gli altri operatori ferroviari stanno cercando di organizzare servizi alternativi per minimizzare i disagi.Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena emergeranno nuove informazioni dalle indagini in corso.