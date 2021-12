BARI - SU 16.663 test eseguiti in Puglia nelle ultime 24 ore sono 229 le persone risultate positive al Covid-19. Il tasso di positività è dell'1,4%, in diminuzione rispetto al 2,3% di ieri.Una persona è morta.Sono 4.886 le persone attualmente positive, 136 quelle ricoverate in area non critica, 18 in terapia intensiva. Questa la suddivisione per provincia: nel Barese 87, nella Bat 9, nel Brindisino 21, nel Foggiano 75, in provincia di Lecce 30, nel Tarantino 2, due i residenti fuori regione, 3 quelli in provincia in via di definizione.