Emiliano ospite Sky Tg24 Live In Courmayeur

L'intero evento sarà in onda in diretta sui canali di Sky TG24: tv, social e sul sito https://tg24.sky.it/stories/cronaca/live-in-courmayeur-2021/index.html

BARI - Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano sarà ospite dell’evento di Sky Tg24 “Live In Courmayeur”. Due giorni di dirette, interviste, confronti e dibattiti curati dai giornalisti di Sky con ospiti nazionali e internazionali, protagonisti del mondo della politica, dell’economia, della scienza, della cultura, dello spettacolo e dello sport, riuniti per capire, approfondire e raccontare la nuova Italia che riparte, l'Europa del piano Next Generation e il futuro che attende i nostri giovani.Michele Emiliano interverrà oggi alle ore 18.15 sul tema “Oltre la pandemia”, una discussione sugli sviluppi futuri della pandemia di Covid-19 insieme a Giovanni Toti (Presidente della Regione Liguria), Roberto Occhiuto (Presidente della Regione Calabria) e Francesco Acquaroli (Presidente della Regione Marche).