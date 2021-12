Petruzzelli: Roberta Peroni dirige il primo Family Concert del 2022

(credits: Clarissa Lapolla)



BARI - Domenica 9 gennaio alle 18.00 al Petruzzelli è in programma il primo Family Concert del nuovo anno. Ad aprire la Stagione 2022 della rassegna concertistica dedicata alle famiglie sarà Roberta Peroni, direttore musicale di palcoscenico della Fondazione, sul podio dell’Orchestra d’Archi del Teatro.In programma: Concerto in Sol maggiore “Alla Rustica” di Antonio Vivaldi, Holberg suite Op. 40 di Edvard Grieg, St. Paul’s Suite Op. 29, n. 2 di Gustav Holst, Lullaby di George Gershwin, Fuga con Pajarillo di Aldemaro Romero.L’accesso in teatro è consentito ad adulti e ragazzi maggiori di 12 anni di età solo attraverso la presentazione della Certificazione verde Super Green Pass. I minori di 12 anni possono entrare senza certificazione.I posti saranno numerati, i biglietti sono in vendita al Botteghino del Teatro Petruzzelli (aperto dal lunedì al sabato dalle11.00 alle19.00) e su www.vivaticket.it Per gruppi composti da un minimo di 15 persone è possibile effettuare una prenotazione scrivendo all’indirizzo prenotazionegruppi@fondazionepetruzzelli.it