Attività della sezione di Bari dell’Associazione crocerossine d'Italia Onlus per la Costa d’Avorio

L’Associazione Crocerossine d’Italia Onlus, con la vice presidente nazionale Santa Fizzarotti Selvaggi, e la responsabile della sezione di Bari, Grazia Barbone Andidero, opera costantemente e attivamente, su territori nazionali e anche in Paesi esteri, nei confronti di coloro che vivono in condizioni di fragilità e difficoltà.Presso la Chiesa di Santa Maria del Monte Carmelo, a Bari, il 29 dicembre u.s. l’Associazione Crocerossine d’Italia onlus ha inteso organizzare e partecipare, con numerosi soci e amici, alla celebrazione eucaristica per affidare al Signore la propria mission, e quale ringraziamento per aver avuto la possibilità di svolgere una feconda attività nell’anno 2021, condividendo impegni di carità e di promozione sociale.La Santa Messa è stata officiata da Padre Mathieu Kacou (Carmelitano Scalzo), con il quale la sezione di Bari dell’Associazione Crocerossine d’Italia onlus ha avviato un’intensa collaborazione per la realizzazione di progetti interculturali e sanitari per il Centro della Costa d’Avorio.L’evento religioso ha costituito, altresì, un’occasione di scambio di auguri per il nuovo anno 2022, in nome di sfide umanitarie sempre più entusiasmanti. Durante il rito religioso la prof. Adriana De Serio, docente nel Conservatorio di Musica di Bari, ha eseguito con il maestoso organo della Chiesa celebri brani musicali omaggianti la spiritualità natalizia.Molte associazioni con le quali la sezione di Bari dell’Associazione Crocerossine d’Italia onlus collabora hanno aderito all’incontro: Associazione Medici Cattolici Italiani (AMCI), con il dott. Michele Montinari, presidente AMCI della Diocesi Bari-Bitonto, delegato dal presidente nazionale, prof. Filippo Boscia, quale rappresentante dell’AMCI nazionale e territoriale; Associazione Italiana Donazione Organi (AIDO), rappresentata dal vice presidente nazionale comm. Vito Scarola; Lega Italiana Tumori (LILT), sezione di Bari (presidente dott. Roberta Lovreglio); Centro Italiano Femminile (CIF), con la presidente provinciale Cristina Maremonti; Accademia Scientifica Internazionale Oikart, con il presidente prof. ing. Donato Forenza; Fondazione Mimì Andidero, con la presidente Grazia Barbone Andidero; Fondazione Fizzarotti Selvaggi, con il presidente prof. Francesco Paolo Selvaggi; Associazione “Carmelina Fizzarotti Battista - Il Giardino di Nostra Signora del Carmelo”, rappresentata dalla dott. Angela Brescia; Associazione Culturale Incontri (presidente Giancarlo Liuzzi).Dopo il rito liturgico Padre Mathieu Kacou ha incontrato il folto pubblico delle Associazioni in un’ampia sala adiacente alla Chiesa, offrendo espressioni di profonda riflessione sui valori esistenziali, di cooperazione, e di disponibilità all’accoglienza dell’alterità, suggellando il proprio significativo intervento con auspici augurali e di speranza per un futuro foriero di amore ecumenico.La sezione di Bari dell’Associazione Crocerossine d’Italia onlus si augura che divenga una tradizione sia la celebrazione di una messa in occasione dell’inizio del nuovo anno, e quindi dell’attività sociale, per affidare al Signore ogni intenzione di aiuto verso coloro che sono in stato di fragilità, sia, a fine anno, celebrare una messa di ringraziamento, anche con la partecipazione delle Associazioni che collaborano. La sezione di Bari dell’Associazione Crocerossine d’Italia onlus auspica, inoltre, per i prossimi mesi, una fervida e attiva presenza sul territorio, con seminari informativi, formazione e concerti.