I Los Angeles Rams conquistano il Super Bowl

Il contro sorpasso dei Los Angeles arriva nei secondi finali del match. Mancano solo 85 secondi alla fine dell'evento quando l'asse Stafford-Kupp permette ai padroni di casa di realizzare il 23-20 che vale la vittoria finale, con la conquista del secondo Super Bowl nella loro storia ai Rams.





Protagonista dell'evento più atteso dagli americani è stato il rap, con gli artisti più importanti del panorama musicale come Snoop Dogg, che si è esibito con Dr. Dre, 50 cent ed Eminem. Il rapper cresciuto a Detroit, nonostante il divieto della Nfl, alla fine della sua esibizione si è inchinato per rendere omaggio a Kaepernick, quarterback dei San Francisco 49ers, che smise di alzarsi durante l'inno americano per protestare contro le ingiustizie subite dagli afroamericani nel 2016.

I Los Angeles Rams conquistano il LVI SuperBowl, davanti ai propri tifosi al SoFi Stadium di Inglewood, contro il Cincinnati Bengals per 23-20. Partita equilibrata, dove protagoniste sono le difese. A passare in vantaggio sono i Rams coi touchdown di Odell Beckham Jr e Cooper Kupp. La reazione dei Bengals non si fa attendere, con il touchdown di Higgins che ribalta addirittura il risultato.