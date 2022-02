Patologie croniche: medici di base e specialisti ASL insieme per migliorare i percorsi di cura

BARI – Migliorare i percorsi terapeutici per i pazienti affetti da malattie croniche facendo interagire -con un modello di cura innovativo- i medici di Medicina generale con gli specialisti territoriali e ospedalieri. Questo l’obiettivo del progetto “Filo Diretto con il territorio: competenze in network al servizio del paziente- Puglia edition”, frutto di un accordo di collaborazione fra ASL Bari e Healthcare Network Partners s.r.l., con il sostegno di Novartis Farma.I dettagli del progetto saranno presentati nel corso di un evento in programma domani 18 febbraio alle ore 10 presso la Casa della Salute a Castellana Grotte. Intervengono il direttore del Dipartimento Salute della Regione Vito Montanaro, il direttore generale ASL, Antonio Sanguedolce e il direttore del Dipartimento assistenza territoriale, nonché referente scientifico, Vincenzo Gigantelli.