Msc World Europa: la nave più moderna e green della flotta Msc navigherà negli Emirati Arabi il prossimo inverno

ABU DHABI - MSC World Europa sarà posizionata negli Emirati Arabi Uniti a partire dal prossimo inverno, diventando la nave più grande e ecologicamente più avanzata in navigazione in Medio Oriente.La nuova ammiraglia, attualmente in costruzione, diventerà la nave più grande e più green della flotta MSC Crociere e sarà affiancata anche MSC Opera nel Golfo Arabico, a testimonianza dell’importanza strategica che questa regione occupa nei piani della Compagnia.L'annuncio è stato dato dal CEO di MSC Cruises, Gianni Onorato, a seguito dell'inaugurazione ufficiale di questa settimana della nuova banchina per le navi passeggeri a Sir Bani Yas Island, da parte di Sua Altezza lo Sceicco Hamdan Bin Zayed Al Nahyan, rappresentante del sovrano nella regione di Al Dhafra negli Emirati Arabi Uniti. Si tratta di una nuova esperienza offerta agli ospiti delle navi MSC che sarà molto apprezzata da tutti coloro che visiteranno l'incredibile isola al largo di Abu Dhabi.Il settore delle crociere negli Emirati Arabi Uniti rappresenta oggi un’importante fetta del business turistico locale ed è in costante crescita anche grazie alle misure di salute e sicurezza previste in tutto il paese.Gianni Onorato, CEO di MSC Cruises, ha dichiarato: "Gli Emirati Arabi Uniti rappresentano un mercato molto importante per la nostra Compagnia ed è per questo che per la prossima stagione invernale, oltre a posizionare in quest’area la nostra ammiraglia MSC World Europa, aumenteremo ulteriormente la nostra offerta con la presenza di MSC Opera.MSC World Europa ridefinirà l'esperienza crocieristica con una varietà di caratteristiche mai viste prima che saranno a disposizione dei turisti che decideranno di vistare gli Emirati Arabi Uniti. La nave attirerà l’attenzione di molti passeggeri internazionali, soprattutto europei, e confidiamo di vedere anche un forte interesse da parte degli ospiti del Consiglio di Cooperazione del Golfo, in particolare gli Emirati Arabi Uniti.Una delle nostre ultime navi, MSC Virtuosa, sta navigando in questo momento nel Golfo Arabico. A bordo la sicurezza è garantita dal nostro protocollo diventato un modello a livello globale, realizzato anche grazie alla collaborazione con le autorità competenti in tutta la regione per garantire la salute e la sicurezza dei nostri passeggeri, dell'equipaggio e delle comunità che la nave visita. La combinazione di misure a bordo e a terra è stata estremamente efficace, come dimostra l’elevato numero di passeggeri che hanno scelto MSC Virtuosa in questa stagione invernale".Il 26 maggio MSC Virtuosa, nave che al momento sta navigando nel Golfo arabico con crociere settimanali per la stagione invernale in corso, terminerà la sua programmazione in quest’area e sarà sostituita da MSC Bellissima che navigherà negli Emirati Arabi Uniti per le crociere primaverili, dal 2 aprile al 25 giugno 2022. È la prima volta che MSC Crociere prolunga la presenza nell’area offrendo crociere anche durante la primavera.A dicembre 2022 la Compagnia schiererà nel Golfo MSC World Europa, ammiraglia della flotta attualmente in costruzione, che offrirà crociere di 7 notti da Dubai e Abu Dhabi a Sir Bani Yas Island, Dammam in Arabia Saudita e Doha in Qatar.Sempre nella stagione invernale 2022/2023, MSC Opera offrirà un itinerario diverso di 7 notti da Dubai e Abu Dhabi con scalo anche a Sir Bani Yas Island. Gli ospiti potranno poi scoprire l'Oman grazie a una tappa nella capitale Muscat, una delle più antiche città del Medio Oriente, e a Khasab, la città più a nord del paese. Al termine di ogni crociera è previsto un pernottamento con la nave ferma a Dubai per offrire agli ospiti la possibilità di esplorare l'incredibile metropoli anche durante le ore notturne.MSC World Europa, attualmente in costruzione presso il cantiere navale Chantiers de l'Atlantique di Saint-Nazaire in Francia, sarà consegnata nell'ottobre 2022 prima di salpare per il Golfo ArabicoLa nave da 2.626 cabine potrà ospitare fino a 6.762 passeggeri, sarà lunga 333,3 metri e avrà una stazza lorda di 205.700 tonnellate. L’ammiraglia sarà la prima nave della flotta MSC Crociere alimentata da gas naturale liquefatto (GNL), il combustibile fossile più pulito attualmente disponibile per le grandi navi da crociera.MSC Crociere condivide con gli Emirati Arabi Uniti l'ambizione di arrivare a zero emissioni nette entro il 2050 ed MSC World Europa, alimentata a GNL, rappresenta un tassello fondamentale nella strategia della compagnia per il raggiungimento di questo obiettivo.