Puglia: con Milleproroghe via libera ai sostegni per i lavoratori portuali

BARI - Nel corso della conversione in legge del decreto Milleproroghe, sono stati approvati alla Camera dei Deputati gli emendamenti che rinnovano i sostegni per i lavoratori portuali.“Diamo così risposte concrete ai tanti lavoratori del settore portuale colpiti dagli effetti negativi derivanti dalla pandemia – dichiara Emanuele Scagliusi, capogruppo M5S in commissione Trasporti a Montecitorio – Con la riduzione dei traffici commerciali, infatti, le imprese e i lavoratori portuali sono tra le categorie produttive che, pur tra enormi difficoltà, hanno garantito la circolazione dei beni di prima necessità in una fase storica davvero complessa”.Nel Dl Milleproroghe è stata pertanto prevista la proroga delle misure del Decreto Rilancio, dove sono stati stanziati 4 milioni di euro per il 2021: solo per i primi sei mesi del 2022 vengono dunque assegnate alle medesime finalità altri 2 milioni di euro.“Una misura che va nella giusta direzione, tutela il lavoro e accompagna con l’istituzione di un fondo ad hoc per il pensionamento anticipato per i lavoratori del settore – spiega Scagliusi (M5S) – Questo consentirebbe un concreto ricambio generazionale e una modernizzazione delle competenze soprattutto in vista dei cambiamenti strutturali in tema di digitalizzazione e sviluppo”.