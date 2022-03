Basket: il Napoli perde 83-77 fuori casa col Tortona

(via Napoli Basket fb) FRANCESCO LOIACONO - Nella ventitreesima giornata di A/1 di basket maschile il Napoli prossimo avversario dell’ Happy Casa Brindisi perde 83-77 fuori casa col Tortona. Primo quarto, Parks 4-0 per i campani. Macura, 12-9 per i piemontesi. Filloy, 24-17. Il Tortona prevale 24-19. Secondo quarto, Tavernelli 31-21 per i piemontesi. Rich tiene in partita il Napoli, però 38-27 per il Tortona. Filloy, 41-29. Di nuovo Filloy, il Tortona si impone ancora 46-35.

Terzo quarto, Macura 51-42 per i piemontesi. Mascolo, 56-46. Daum, il Tortona trionfa 66-55. Quarto quarto, Filloy 70-55 per i piemontesi. Macura, 76-71. Cain, il Tortona vince questo quarto e 83-77 tutta la partita. Migliori marcatori, nei piemontesi Macura 25 punti e Daum 22. Nel Napoli Rich 15 punti e Zerini 14. Nella ventiquattresima giornata il Napoli giocherà Domenica 27 Marzo alle 17 in casa con l’ Happy Casa Brindisi.