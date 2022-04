All’Apollo di Lecce Alti & Bassi

Lo spettacolo è un mix di intrattenimento, musica, cultura condotto sempre in punta di ironia e con il garbo di chi conosce l’argomento e vi gioca con saggia leggerezza.



Vincitori del Premio Quartetto Cetra ’98 e del Premio Carosone nel 2006, nel 2015 vengono assegnate al loro album “La Nave dei Sogni” due nomination ai “Cara”, il più importante premio worldwide dedicato alla musica a cappella, quale Best Jazz Album (secondo posto) e Best European Album. Nel gennaio 2016 è giunto il riconoscimento “The Akademia Music Award” assegnato a Los Angeles a “La Nave dei Sogni”come best song a cappella.



Dal 2016 sono ospiti di Nino Frassica a “Programmone” su Radio Rai 2. Numerosissime le partecipazioni radio-televisive tra cui “Roxy Bar” su Videomusic, “Buona Domenica” condotta da L. Cuccarini nel 1996 e, nel 2006, ospiti di Maurizio Costanzo a “Tutte le Mattine” su Canale5, “Alle due su Rai Uno” condotta da Paolo Limiti e sono stati ospiti della Maratona Telethon 2009 su Rai Uno. Hanno dato voce a diversi jingle pubblicitari e sigle televisive come “Perepepè”, trasmissione di Gene Gnocchi su Rai Due, la sigla “Pausette” e alcune sigle natalizie di La7, “Le cocche” per Lei e la sigla di coda di “Un amore di strega”, fiction di Canale 5 con Alessia Marcuzzi.



Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina, al Castello Carlo V, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.



L'accesso in teatro è consentito ad adulti e ragazzi maggiori di 12 anni solo attraverso la presentazione del green pass rafforzato e con mascherina FFP2. I minori di 12 anni possono invece entrare senza certificazione, ma sempre con mascherina FFP2.



Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

LECCE- La 52^ Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina si avvia alla conclusione. Il terz'ultimo appuntamento, martedì 26 aprile al Teatro Apollo di Lecce, è un'incursione nel mondo della musica vocale: alle ore 20,45 salgono sul palco gli Alti & Bassi, il quintetto a cappella da molti considerato erede dei Cetra.Gli Alti & Bassi sono attivi fin dal 1994. Con le sole voci e cinque microfoni costruiscono le loro armonie senza far uso di strumenti, ma imitandone all’occorrenza alcuni come batteria, basso, fiati, chitarre: cinque timbri molto differenti che riescono ad ottenere un impasto vocale unico.Intonazione, grande cura per i dettagli, assieme alla scelta di un repertorio adatto a tutte le platee, sono i punti di forza che critica e pubblico hanno riconosciuto loro in oltre 25 anni di attività.