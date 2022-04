Boris Becker condannato a due anni e 6 mesi per bancarotta fraudolenta

LONDRA - L'ex campione tedesco di tennis è stato riconosciuto colpevole di aver nascosto ai creditori diversi milioni di sterline. La condanna definitiva è arrivata dalla Southwark Crown Court di Londra, che ha stabilito l'entità della pena.Il giudice Deborah Taylor si è pronunciato dopo aver sentito le arringhe di entrambe le parti. Per il Tribunale il tedesco "ha trasferito grandi quantità di denaro dal suo conto aziendale ad altri conti correnti, come quello della ex moglie Barbara, non ha dichiarato una proprietà in Germania e ha nascosto 825.000 euro di prestiti bancari e diverse azioni". In tutto Becker, vincitore di sei prove dello Slam (tre i trionfi a Wimbledon) ha "frodato" 2,5 milioni di sterline, ovvero circa 3 milioni di euro.Becker era già stato condannato per evasione fiscale in Germania.