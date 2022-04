Def, Turco: “Stabilire priorità non è irresponsabilità verso Governo”

BARI - «Il M5S in questi giorni ha agito compatto a sostegno di una soluzione europea del conflitto in Ucraina. L'Europa deve giocare una comune partita diplomatica, alla ricerca di una "soluzione politica" alla guerra, che muova dal riconoscimento del principio di autodeterminazione dell'Ucraina.Ribadiamo fermamente che avere priorità ben delineate e idee chiare e porre questioni politiche, non significa pensare di mettere in difficoltà e quindi, in crisi, la maggioranza di Governo.Le accuse e gli attacchi gratuiti rivolti al Presidente Conte e al MoVimento sono inaccettabili e mettono in discussione il nostro profondo senso di responsabilità, ma sia chiaro che non intendiamo rinunciare alla dialettica politica.Sul Def occorre aprire un confronto tra le forze politiche, soprattutto dopo aver scongiurato un’impennata inopportuna delle spese militari mentre il 15% di famiglie e imprese non riesce a pagare le bollette.Riteniamo necessario valutare quali siano gli interventi prioritari da apportare in favore dei cittadini e delle imprese in un momento particolarmente delicato del nostro Paese, che oggi si ritrova vicino a una pesante recessione.Occorre rendersi conto che, con il caro-bollette e un'inflazione che galoppa a +7%, il potere di acquisto delle famiglie meno abbienti e del ceto medio è calato rapidamente e tante imprese rischiano di chiudere.Oltre all'emergenza del caro bollette, lo Stato deve affrontare le sfide dei sostegni alle giovani coppie e alle imprese, nonché la svolta definitiva verso le energie rinnovabili e il riordino del ssn. Occorre recuperare esami diagnostici e interventi chirurgici che sono stati, purtroppo, rimandati a causa della pandemia.Queste emergenze devono avere, per tutta la politica, un diritto di prelazione sia in fase interlocutoria che in fase attuativa, stanziando risorse e prevedendo interventi mirati per la ripartenza del Sistema Paese. Su queste questioni, com'è giusto che sia, il M5S chiede un confronto rapido e serio.» Lo afferma in un comunicato stampa il Sen. Mario Turco, Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle e già Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel Governo Conte II.