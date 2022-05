Barletta, controlli straordinari anti-movida: i Cc presidiano il centro storico con la stazione mobile

Le pattuglie a piedi e automontate dei Carabinieri hanno presidiato le vie dove sono presenti la maggior parte dei locali che fino a notte inoltrata vedono tra gli avventori moltissimi giovani e giovanissimi, non solo del posto ma anche delle città vicine, in modo particolare Cerignola e Andria. Sono stati così controllati, oltre ai presenti, anche 3 esercizi di somministrazione di cibi e bevande, abituale ritrovo di ragazzi, per verificare il rispetto di tutte le norme amministrative (licenze, autorizzazioni e permessi orari), attività cui ha concorso anche la Polizia Locale.





Inoltre, sono stati svolti numerosi posti di controllo posizionati sulle arterie principali di arrivo al centro storico e di uscita dalla città al termine della serata, ove i Carabinieri, con l’utilizzo dell’etilometro, hanno verificato il tasso alcolemico delle persone alla guida. Il dispositivo messo in atto dalla Comando Provinciale Carabinieri di BAT – composto da militari della Stazione di Barletta e della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, nonché da una Squadra di Intervento Operativo dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia” di Bari – ha effettuato numerosi posti di controllo, anche a doppio senso di marcia, controllando decine di autovetture, identificando oltre 50 persone e comminando numerose sanzioni al Codice della Strada, in particolare per mancato uso del casco e delle cinture di sicurezza.





I servizi nelle piazze della movida serale continueranno nelle prossime settimane, per poi intensificarsi ulteriormente in corrispondenza del periodo estivo, anche attraverso l’impiego dei Carabinieri di quartiere.

BARLETTA – Prevenzione e prossimità. Sono questi i cardini su cui si impernia il servizio svolto nell’ultimo fine settimana dai Carabinieri di Barletta nei luoghi della movida barlettana e nelle vie del Centro storico, nell’ottica di proseguire, senza soluzione di continuità, i servizi a presidio della sicurezza nei luoghi più “caldi” della città, contrastando i fenomeni di violenza, degrado e turbativa della quiete notturna.