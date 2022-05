Richiedere il farmaco ed evitare le file: facile e sicuro. In tre mesi più di 2mila utenti hanno scelto l’online

Telefonare ai numeri 080/5842299-080/5842239 dal lunedì al venerdì ore 9-12.

BARI – Il farmaco può arrivare direttamente a casa, per chi non può muoversi, oppure lo si può ritirare nella farmacia dell’ex CTO. In comune c’è la modalità di prenotazione: basta compilare il modulo online Google dal proprio computer o cellulare. Facile, sicuro e veloce per i 2.068 utenti – per una media di 35 al giorno - che nel trimestre gennaio-marzo 2022 hanno scelto di usare la tecnologia digitale per poter richiedere la propria fornitura di farmaci.Il servizio della Farmacia territoriale della ASL Bari era partito poco più di un anno fa, in piena pandemia, per consentire soprattutto a pazienti oncologici o con difficoltà di deambulazione di ricevere a casa i farmaci in distribuzione diretta. Strada facendo e visto il gradimento dell’iniziativa, che attualmente riguarda l’area comprendente la città di Bari, con le frazioni di Santo Spirito e Palese, e i comuni di Modugno e Bitritto, il sistema di prenotazione online è stato esteso.«Registriamo una tendenza crescente – spiega la dott.ssa Stefania Antonacci, direttrice dell’Area Farmaceutica Territoriale – riguardante le prenotazioni in genere, utilissime innanzitutto per evitare assembramenti. Una parte riguarda il servizio “Pronto Farmaco”, che prevede la consegna a domicilio in giornata, mentre la restante parte di utenza preferisce venire al Cto per il ritiro. In alcuni casi particolari, inoltre, abbiamo esteso anche ad altre tipologie di presidi venendo incontro alle esigenze dei cittadini».I numeri confermano: tra ottobre-dicembre 2021 (1917 richieste) e gennaio-marzo 2022 (2.068) la crescita delle prenotazioni online è stata pari al 7,8%. Tendenza registrata anche rispetto al periodo ancora precedente, aprile-settembre 2021, quando le prenotazioni erano state complessivamente 3.082, con una media di 26 al giorno. Più 34,6% in sei mesi per la prenotazione su piattaforma online, con un beneficio evidente nel tempo risparmiato dagli utenti in file e attese.Per accedere al servizio di prenotazione dei farmaci è possibile utilizzare due modalità:Compilare la scheda online all’indirizzo https://forms.gle/vhsL4H1Ri1UCs6bC7