Anche Felice Alloggio e Vittorio Polito tra gli ospiti alla manifestazione “Lungomare di libri”

BARI – Torna a Bari da venerdì 1 a domenica 3 luglio, per il secondo anno, LA manifestazione culturale “Lungomare di libri”, che trasforma il capoluogo pugliese in una grande libreria a cielo aperto - grazie alla presenza di numerosi librai ed editori - e in un crocevia di incontri con autrici e autori da tutta Italia.Lezioni magistrali, presentazioni editoriali, convegni, incontri, momenti di approfondimento, attività per bambine e bambini, consigli di lettura e reading si alterneranno nell’arco di tre giorni dal pomeriggio alla sera, portando il libro e la riflessione nei luoghi simbolo della città di Bari, dal borgo storico al Lungomare, da Largo Vito Maurogiovanni, al Fortino Sant’Antonio fino al Teatro Margherita. E, sulla Muraglia, nel tratto compreso tra piazza del Ferrarese e il Fortino, torna il caratteristico serpentone con le casette/librerie.Molti gli ospiti attesi tra cui il teologo Vito Mancuso, lo storico Luciano Canfora, la giornalista Valentina Petrini, l’ex Ministro della Giustizia Claudio Martelli. Giornalisti e politici: Valeria Parrella, Chiara Tagliaferri, Francesca Cavallo, Paolo Rumiz, Giorgio Scaramuzzino e lo spettacolo per bambini.Tra gli altri appuntamenti in calendario, il 2 luglio alle 20 sono previste le presentazioni delle ultime novità dell’editoria della Puglia, organizzate grazie a APE - Associazione Pugliese Editori, tra cui alcune della WIP Edizioni: “Quando gli Dei dell’Olimpo passarono per Bari Vecchia” di Felice Alloggio. Il volume si avvale della prefazione “La Bari mitica di Felice Alloggio” di Francesco De Martino, già ordinario di Letteratura Greca dell’Università di Foggia; e quello del nostro storico collaboratore, Vittorio Polito, con il volume “Storie, curiosità e proverbi”, con la prefazione del prof. Matteo Gelardi, docente di otorinolaringoiatria all’Università di Foggia.L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Bari – Assessorato Alle Culture e Marketing Territoriale.