Bari, convegno su ‘Lo strano caso del Covid-19: prevedere l’imprevedibile’

- Si svolgerà il 4 luglio alle 13,30 presso l'Aula Magna “Aldo Cossu” dell’Università di Bari ed il 5 luglio alle 8,30 presso l’Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza in Piazza Cesare Battisti, il Convegno ‘Lo strano caso del Covid-19: prevedere l’imprevedibile’. Il 4 sarà un pomeriggio strettamente medico/scientifico, mentre il 5 luglio è prevista una sessione socio/psico/culturale in cui i relatori sottolineeranno le implicazioni del Covid oltre gli aspetti sanitari.Interverranno: Edoardo Altomare, dirigente medico ASL, Filippo Anelli, presidente FNOMCEO e Ordine Medici Bari, Gioacchino Angarano, docente malattie infettive, Stefano Bronzini, rettore Università di Bari, Giuseppe Boccuzzi e Antonio Castellucci, rispettivamente segretari generali UST CISL Bari e Taranto, Angela Carofiglio, dirigente medico ASL Bari, Roberto D. Centola, segretario gen. CISL Medici Bari, Andrea Crisanti, docente microbiologia Università Padova, Gianluigi De Vito, giornalista, Guido Favia docente di parassitologia Univ. Camerino, Pasquale Favia, docente archeologia medioevale Univ. Foggia, Roberto Filippo, segretario gen. Fed CISL Università Bari, Fulvio Marsilio, docente veterinario Univ. Camerino, Domenico Martino, presidente Consiglio Reg. Fed, CISL Medici Bari, Lucio martino, economista Bari, Tilde Martino, medico del lavoro, Bari, Antonio Parisi dirigente veterinario IZS Puglia e Basilicata; Stefania Piccialli, trainer in comunicazione Ist. Europeo (EIGE) di Vilnius, Vincenzo Piccialli e Serafino Rizzo, rispettivamente segretari gen. Fed. CISL Medici di Puglia e Basilicata, Luigi Santacroce, docente microbiologia Univ. Bari e Daniela M.N. Zaccheo, presidente Ordine veterinari Bari.È prevista anche una Tavola Rotonda su “Covid-19: strategie di un approccio multidisciplinare”, moderata da Edoardo Altomare.L’evento è stato accreditato per n. 9 crediti formativi. L’iscrizione all’evento è gratuita.Infotel: Agorà, segreteria scientifica, 080.5227401.