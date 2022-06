Bari, si sono incontrati il sindaco Decaro e l’arcivescovo di Tirana Durazzo Arjan Dodaj

Durante l’incontro si è discusso anche del ruolo della città di San Nicola all’interno di un percorso di dialogo costruttivo tra i popoli e le chiese, nel tentativo di far cessare la guerra in Ucraina e riavviare un processo di pace.



La visita dell’arcivescovo Dodaj, inoltre, è stata utile per riflettere sulle attuali politiche migratorie alla luce del ricordo dello sbarco della Vlora nel porto di Bari ad agosto 1991.

BARI - Questa mattina il sindaco Antonio Decaro ha ricevuto in visita a Palazzo di Città l’arcivescovo di Tirana Durazzo, Arjan Dodaj. È stata l’occasione per ribadire gli storici legami di amicizia tra la città di Bari e il popolo albanese.