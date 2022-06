Disagi Ss16: si è riunito il Comitato operativo viabilità della Prefettura di Bari

BARI - Si è tenuta in data odierna in Prefettura una riunione del COV in composizione allargata alla presenza dell’Assessore Regionale ai Trasporti della Regione Puglia e delle Polizie Locali dei Comuni di Mola di Bari, Monopoli e Polignano a Mare. L’incontro presieduto dal Prefetto Antonia Bellomo è stato convocato per la soluzione delle criticità insorte a causa della presenza di vaste aree di cantiere sulla S.S. 16, già di per se interessate da intenso traffico veicolare anche di mezzi pesanti. Lo rende noto la Prefettira di Bari.Gli interventi sulla suindicata tratta - prosegue la nota -, che riguarderanno solo limitati tratti stradali e per un ridotto periodo temporale, si sono resi necessari e non più procrastinabili per assicurare livelli ottimali di sicurezza stradale e, quindi, a salvaguardia dell’incolumità pubblica.A tal fine ANAS ha assicurato, sin dai prossimi due giorni, la chiusura dei cantieri presenti in Carreggiata Nord, la riduzione di 2 km delle aree di cantiere in prossimità dell’area urbana Bari entro il prossimo fine settimana, nonché la chiusura dei cantieri in Carreggiata Sud dal prossimo 15 giugno.Al fine di fronteggiare l’incidenza di eventuali ulteriori disagi, sarà incrementato il personale ANAS e sono possibili percorsi alternativi sulla S.S. 172 e sulla S.P. 240.La gestione del traffico, prevedibilmente intenso nel prossimo fine settimana, sarà assicurata dal coordinato concorso del personale della Polizia Metropolitana e da quello delle Polizie Locali dei Comuni interessati compatibilmente con le esigenze connesse al contemporaneo svolgimento delle consultazioni elettorali.A margine dell’incontro, per incentivare una mobilità alternativa e sostenibile ed alleggerire, quindi, la viabilità ordinaria, Trenitalia ha reso noto di aver pubblicizzato sul proprio sito istituzionale la nuova offerta estiva di collegamenti verso tutte le mete turistiche regionali, conclude la nota.