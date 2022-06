Il delitto domenica mattina. E' stato lo stesso ragazzo a chiamare il 112

SESTO SAN GIOVANNI (MI) - Il ragazzo avrebbe allertato il 112 dopo aver compiuto il gesto. Arrivate sul posto, le forze dell'ordine hanno trovato lui in stato di shock e il cadavere del genitore in camera da letto.Il corpo del 57enne, bancario, era dilaniato da numerose ferite e si presentava mutilato e sezionato in alcune parti. Il giovane era in evidente stato di shock.I motivi del gesto non sono ancora chiari.