BARI - In occasione dell'evento di inaugurazione dei Murales dedicati ad Emergency, che si terrà domattina 02 Luglio 2022 dalle ore 10.30 in Via Duca Degli Abruzzi (sottopasso S. Antonio), vorremmo avere il piacere di condividere condividere con Voi la notizia, essendo per noi un evento importante in quanto tali opere sono portatrici di messaggi di Pace, di Speranza e di Libertà, anche attraverso la figura emblematica del fondatore di Emergency, Gino Strada, che si è speso tutta la vita per diffondere cultura di Pace.Saranno presenti sia gli organizzatori nonchè volontari del gruppo Retake, sia le Istituzioni cittadine nella figura del Sindaco di Bari Antonio De Caro.Questo progetto chiamato "Scendiamo in Piazza" promosso dallo sponsor Ace, attraversa 16 città d'Italia, e, città dopo città, parco dopo parco, riqualifica questi posti rendendoli luoghi di incontro e di condivisione.