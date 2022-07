'Notte di Poesia al Dolmen', si chiude un'edizione indelebile e toccante

(ph: Giuseppe Porcelli)

La manifestazione artistico-culturale, organizzata dalla Pro Loco Unpli di Bisceglie, presieduta da Vincenzo De Feudis, è diretta da Maurizio Evangelista (supportato nelle prime edizioni da Teodora Mastrototaro). La prima edizione, nel 2010, vide la partecipazione del professore e cantautore Roberto Vecchioni.Fedele alla sua natura di reading letterario, la serata ha visto alternarsi poeti affermati nel panorama pugliese e non solo, uniti, come ha spiegato il curatore Evangelista, non solo dalla passione per l’arte poetica, ma da un comune impegno nella sua promozione.Di forte impatto emotivo gli omaggi a tre grandi poeti che in passato sono stati protagonisti di eventi e fuori programma organizzati dalla stessa Pro Loco di Bisceglie: Agim Mato, poeta albanese insignito del titolo di “Grande maestro” dal Presidente dell’Albania nel 2014; Aleksander Nawrocki, poeta Polacco fautore della Giornata Mondiale della Poesia di Varsavia; Dragan Mraovic, grande poeta serbo insignito del “Sigillo della città di Bisceglie”. Tre momenti di lettura di grande impatto emotivo grazie al contributo di Maria Pia Latorre, Nicola Accettura, Mara Venuto con il cantautore Nickro e del poemusico Vincenzo Mastropirro.Nel corso della serata si sono alternati nella lettura dei loro componimenti anche Elisabetta Stragapede, Nicola De Matteo, Francesco Cagnetta, Vito Davoli, Elena Diomede e Paolo Amoruso. Non è mancata la presenza della canzone-poesia grazie al contributo di Pippo Marzulli e del musicista Nico Losito.Presente, in nome dell'amministrazione comunale che ha patrocinato l'iniziativa oltre a inserirla nel programma estivo “Estate in Blu”, il consigliere Franco Coppolecchia, il quale ha mostrato sincero entusiasmo per la buona riuscita della serata evidenziando l’importanza del “fare cultura” nel nostro paese.Presente al reading anche la giornalista italo-messicana Blanca Estela Rodriguez, già ospite nel 2010, con un suo personale omaggio d’apertura alla poetessa Rosario Castellanos e la sua toccante lettura dell’italiana Patrizia Cavalli.