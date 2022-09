Berlusconi: noi garanti su collocazione internazionale

ROMA - "La maggioranza di centrodestra avrà i migliori rapporti con tutti, ma i nostri riferimenti sono l'Ue e l'Alleanza Atlantica. Di questo saremo naturalmente garanti, se ce ne sarà bisogno, nel modo piu' assoluto". Lo ha detto il leader di Fi Silvio Berlusconi, intervistato dal Corriere della Sera, sottolineando che le aperture di credito e i complimenti sono giunti anche da Ue e Usa.Berlusconi fa notare anche che il suo partito ha "ottenuto un risultato vicino a quello della Lega, ma la corsa non era tra noi alleati". Forza Italia avrà una sorta di golden share sul rischio populismo? "In teoria ce l'abbiamo - aggiunge - ma sono sicuro che non la dovremo mai usare". Comunque FI al governo "avrà il peso di una forza politica numericamente e politicamente decisiva".