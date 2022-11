Amazon Web Service a Bari: la quarta tappa del roadshow in giro per l'Italia

BARI – Giovedì 3 novembre, a Bari presso iH HOTEL BARI - GRANDE ALBERGO DELLE NAZIONI si è tenuta la quarta tappa del Roadshow AWS Initiate 2022 - “Reinventa le tue strategie sfruttando le tue potenzialità e innovazioni del cloud AWS”, organizzato da Amazon Web Services, società del gruppo Amazon specializzata nella fornitura di servizi cloud.Recentemente Amazon Web Services (AWS) ha annunciato che investirà fino a 2 miliardi di euro in Italia per la Regione AWS (Europe) Milano entro il 2029 e che tali piani di investimento contribuiranno per circa 3,7 miliardi di euro al PIL italiano entro il 2029. Questi investimenti confermano ulteriormente l’impegno di AWS in Italia."Guardiamo in maniera duplice al futuro: da un lato rendere i servizi IT sempre più citizen centric, dall’altro guardare al futuro con attenzione all’innovazione. Vogliamo fare di questa città un luogo dove poter sperimentare, in cui l’innovazione abbia casa e l’attenzione opportuna da parte delle istituzioni. " ha affermato in apertura il Vicesindaco del Comune di Bari, Eugenio Di Sciascio.Durante la giornata è stato approfondito come il cloud sta abilitando nuove opportunità di innovazione e trasformazione digitale per Pubbliche Amministrazioni, Università, Scuola e Ricerca, Enti e Istituzioni Sanitarie, e per aziende di ogni settore e dimensione.All’evento è intervenuto anche il Presidente della Regione, Michele Emiliano che ha rimarcato il costante impegno verso l’innovazione tecnologica che la regione Puglia sta portando avanti da anni.Tra i partecipanti Luca De Cicco, Associate Professor e Michele Ruta, Professore del Politecnico di Bari, Luigi Ditano, CEO di Ditano Srl e Francesco Vale, Amministratore Sistema Informativo del Comune di Bari.