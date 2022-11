La Juventus Women vince 2-0 in casa con la Fiorentina





Nel secondo tempo al 20’ la Juventus Femminile raddoppia con Barbara Bonansea con una girata di sinistro. Al 40’ Sofia Cantore sfiora la terza rete. Le bianconere sono terze con 17 punti insieme all’ Inter Women.





Nella nona giornata di andata la Juventus Femminile giocherà dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali Sabato 19 Novembre alle 14,30 a Parma. Le emiliane pareggiano 0-0 a Genova con la Sampdoria e sono penultime a 4 punti.

Nell’ottava giornata di andata di Serie A la Juventus Femminile vince 2-0 a Vinovo con la Fiorentina Women. Nel primo tempo al 14’ le bianconere passano in vantaggio con l’olandese Lineth Beerensteyn con una conclusione in diagonale. Al 31’ Lisa Boattin della Juventus Women su punizione non inquadra la porta. Al 36’ Barbara Bonansea va vicino al gol.