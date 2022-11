Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: le iniziative promosse questa mattina dall’amministrazione comunale

L’assessora alle Culture Ines Pierucci ha partecipato, invece, alla cerimonia organizzata nel giardino intitolato a Palmina Martinelli, in via Mauro Amoruso con angolo viale Kennedy, mentre l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone e il presidente del Municipio V Vincenzo Brandi hanno deposto una corona di fiori presso la targa stradale di via Santa Scorese, a Palese Macchie.Sulla facciata di Palazzo di Città, inoltre, è stato affisso un banner in memoria di Mahsa Amini, la donna iraniana arrestata il 13 settembre scorso dalla polizia morale iraniana e poi uccisa.