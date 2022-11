Lecce ospita Created in Italy, XVI edizione del 'Premio Nazionale delle Arti'

LECCE - Sarà Lecce a ospitare, in più sedi espositive, dal 18 novembre al 16 dicembre, “Created in Italy”: XVI edizione del “Premio Nazionale delle Arti” promosso e bandito dal Mur. Un concorso nazionale riservato agli studenti delle Accademie di belle arti e dei Conservatori suddiviso in sezioni e sottosezioni per tipologia di opere.“Created in Italy” è il titolo scelto per l’edizione pugliese del premio. Pone l’accento sul creare e non soltanto sul fare. “Created in Italy” da intendersi come una espressione che porta valore all’arte e al brand Italia coinvolgendo l’intero vivaio artistico tricolore.L’inaugurazione della kermesse e la premiazione delle creazioni in concorso si terrà al Teatro Apollo di Lecce, venerdì 18 novembre, alle 10.30, alla presenza del ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. La mostra sarà poi aperta al pubblico a partire da sabato 19 novembre.Nella capitale barocca pugliese saranno esposte all’incirca 250 opere, selezionate da diverse commissioni nominate dal ministero, realizzate da studenti italiani e stranieri provenienti da: Ucraina, Moldavia, Cina, Lettonia e Russia.In tutto saranno 11 le sezioni a concorso, come da tradizione del premio, a cui se ne aggiunge una speciale che ha per tema “Arte e legalità” in memoria dei magistrati Falcone e Borsellino, vittime di mafia, a 30 anni dagli attentati. Un modo per testimoniare attraverso l’arte quanto l’Italia sia loro debitrice per l’impegno profuso nella lotta alla mafia. La giuria di “Arte e legalità” individuerà tre premi in danaro come contributo allo sviluppo della ricerca artistica ed estetica degli studenti.Per la premiazione dei vincitori delle altre sezioni, è stato realizzato un trofeo che riporta il logo della manifestazione. Un premio scelto dall’Accademia di Belle Arti di Lecce, la più antica di Puglia.La particolarità dell’edizione 2022 del premio è il coinvolgimento di più sedi espositive di indiscusso valore architettonico e culturale della città. Un modo per rendere l’esposizione ancora attraente e coinvolgente per l’amante dell’arte e per il turista. Ogni sito scelto dall’organizzazione del premio ospiterà opere raggruppate per tema.“Le Accademie hanno fatto un grande passo in avanti ottenendo finalmente la possibilità di fare ricerca – dichiara il presidente dell’Accademia di belle arti di Lecce Nicola Ciracì - ma soprattutto hanno il dovere di comunicare la propria conoscenza, di renderla visibile e fruibile come hanno il dovere di accompagnare i propri allievi al mondo del lavoro. Il Premio nazionale delle arti rappresenta tutto questo: la sintesi del diritto alla conoscenza, ma anche il dovere del fare e del formare”“L’Accademia di belle arti di Lecce - aggiunge il direttore Nunzio Fiore - ha scelto il museo diffuso come modello espositivo; un cammino urbano nel centro della città di Lecce punteggiato da arte, storia ed emozioni. Il concept artistico è legato ai curricula studiorum delle istituzioni di alta formazione e Created in Italy non è soltanto l’indicazione di una provenienza geografica, ma soprattutto il segno di una appartenenza intellettuale, capace di identificare l’intera esperienza professionale di artisti, artigiani e designer attraverso la valorizzazione dei beni intangibili”.