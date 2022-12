“La Asl migliora l’efficienza del 118 di Manfredonia. Scelta in linea con gli obiettivi della Regione”

BARI - "Migliorare l’efficienza del servizio di 118 è obiettivo strategico della Regione Puglia e della ASL Foggia ed è quanto sarà fatto anche a Manfredonia, come opportunamente deciso dal commissario straordinario Antonio Nigri". Così Paolo Campo, presidente della V Commissione Ambiente del Consiglio regionale."L’individuazione di una sede idonea secondo la norma e anche secondo la valutazione della rappresentanza degli operatori - prosegue - è il primo passo concreto e non posso che esprimere compiacimento, come consigliere regionale e cittadino di Manfredonia. La scelta compiuta è parte del lavoro di potenziamento dell’offerta sanitaria nella città manfredoniana al servizio di un’utenza ben più ampia di quella del solo centro sipontino".