Stelle in pista e tante sorprese per Telethon: il programma dello show di domenica 11 dicembre a Lucera

LUCERA (Fg) - Si alza il sipario sulla settima edizione di “Ballando con le stelle – Telethon”, il grande show che vedrà esibirsi personaggi noti di Lucera in una gara di ballo a scopo benefico. Tra i partecipanti ci sono professionisti, titolari di attività commerciali, impiegati, chef, artisti, rappresentanti di comunità di immigrati, una ex europarlamentare e un consigliere provinciale.

Domenica 11 dicembre, alle 18, al Palazzetto dello sport il pubblico potrà assistere alle coreografie preparate dalle quindici Stelle con i loro maestri ballerini, oltre a sorprese che coinvolgeranno anche i protagonisti del 2021. L’intero ricavato della serata è destinato alla ricerca sulle malattie genetiche rare.

Quest’anno i maestri e le Stelle sono divisi in tre squadre guidate da mascotte: la Rossa composta da Maria Simona Gentile e Lucio Fares, Valeria Chiarella e Alessandro Russo, Giacomo Siesto e Claudia Maldonado, Simona Lombreglia e Mario De Gennaro, Daniela Bognani e Diego Checchia; la Bianca formata da Raffaele Ferrante e Rosanna Postorino, Francesco Coccia e Alessia Cacciatore, Claudio Russo e Martina Bloise, Viviana Ercole e Gianbattista Morlacco, Massimo Grieco e Enza La Cava; infine la Verde con Lucia Zoppicante e Francesco Loconte, Sara Sollazzo e Barbara Matera, Luigi Battaglia e Miriam Russo, Katya Palma e Tonio De Maio, Luca Biondi e Noemi Stordone.

Alle tre mascotte, Vittoria Favilla per la Rossa, Marianna Tremonte per la Verde e Angelica Dell’Aera per la Bianca, tutte Stelle della passata edizione, il compito di condurre la serata.

I due direttori artistici, Carlo Ventola e il maestro di ballo Raffaele Ferrante, hanno coinvolto nella manifestazione cinque tra associazioni sportive e scuole di ballo: Ballet School, Battaglia’s Dance Studio, Danzarte, Ginnastica Luceria e Havana Coche.

Ma sono tanti i sodalizi che collaborano all’evento organizzato dal Centro sportivo Casanova: Aido, Avis, Cif, Circolo Unione, Colorificio Meridionale, Commercianti di Lucera, L’altro mio figlio onlus, Lucy Dance, Pro Loco, Sbandieratori e musici “Città di Lucera”, Servizio emergenza radio - Radio club “Cavalli”, This is Art e Unitre, a cui si aggiungono i “grandi sostenitori”, aziende e privati che forniscono il loro contributo.

“Sono nove anni che in città organizziamo iniziative a favore di Telethon, sempre con grandi risultati in termini di partecipazione e raccolta fondi – racconta Biagio Russo, responsabile del Comitato organizzatore e referente Telethon per Lucera – con lo scopo di donare una speranza ai bambini. ‘Ballando con le stelle’ è l’appuntamento principale ma non l’unico, poiché, dopo il pranzo di beneficenza di domenica scorsa da Sandro’s, prose fino al 23 dicembre il Torneo di Padel al Centro sportivo Casanova, mentre il 15 gennaio si svolgerà un Torneo di Burraco all’Opera San Giuseppe”.

Intanto Ferrante e Ventola quest’anno hanno deciso di anticipare la sfida sui social invitando i follower a votare per la squadra preferita e scatenando una gara di like che decreterà a quale formazione domenica sera sarà assegnato un punto di vantaggio sulle altre. Ma il verdetto finale spetta alla giuria composta da Francesca Catapano, Danilo Audiello (aka Alexis Arts), Mario Furore, Luigi Gentile e Laura Marinaro e soprattutto al pubblico presente che incoronerà la squadra vincitrice.