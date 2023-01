Cgil, Bellomo (Lega): "Decaro condanni anche aggressioni a pronto soccorso"

BARI - “Mi fa piacere constatare che, sia pure con imbarazzante ritardo, il sindaco Decaro abbia trovato finalmente il tempo di condannare gli attacchi alla Cgil di Bari. Spiace invece notare che la medesima attenzione il nostro primo cittadino non abbia riservato alle continue aggressioni contro il personale sanitario dei pronto soccorso. Evidentemente, per Decaro è molto più importante occuparsi del sindacato di sinistra che di quello che avviene quasi quotidianamente negli ospedali. Capisco che la Cgil possa essergli utile ai fini del suo tornaconto politico personale, proiettato in ben altra direzione rispetto all’attuale incarico amministrativo, ma fare cose concrete per il bene comune dovrebbe essere il compito principale del sindaco di Bari. Siglare un accordo con la polizia municipale per garantire vigilanza e protezione nei pronto soccorso ventiquattro ore su ventiquattro non è un’impresa impossibile. Nemmeno per un sindaco sempre più distratto come Decaro”. Lo dichiara Davide Bellomo, deputato della Lega.