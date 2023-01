Taranto, vende droga a bordo della propria autovettura: la Polizia lo arresta

Ipotizzando che il conducente dell’autovettura svolgesse attività di spaccio di sostanze stupefacenti, i colleghi hanno organizzato diversi servizi di appostamento per verificare la fondatezza dei propri sospetti. Gli agenti hanno potuto, così, constatare che il predetto era solito girare a bordo della propria autovettura ed effettuare “consegne” in località, probabilmente concordate in precedenza con i presunti acquirenti.





Nella trascorsa serata, i poliziotti hanno osservato dal veicolo, fermo davanti il portone di un palazzo nella zona di Talsano, è uscito un giovane che gli si è immediatamente avvicinato e con il quale ha effettuato uno scambio. Il conducente dell’autovettura è stato trovato in possesso di 7 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di circa 2 grammi, un tocco di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di circa 4 grammi e la somma di denaro di 90 euro, probabile provento dell’attività di spaccio, il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.





Anche il presunto acquirente è stato sottoposto ad un controllo ed è trovato in possesso di una dose di sostanza del tipo cocaina acquistata poco prima, per tali motivi è stato sanzionato a norma di legge. Espletate le formalità di rito e trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, il conducente del mezzo è stato tratto in arresto.

TARANTO - I Falchi della Squadra Mobile, durante i quotidiani servizi dedicati al contrasto della vendita di droga, hanno arrestato in flagranza di reato un 31enne tarantino, presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti, durante un servizio di perlustrazione nella zona di Talsano, avevano notato dei giovani avvicinarsi ad un’autovettura per effettuare, con circospezione, uno scambio ed allontanarsi subito dopo.