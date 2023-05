UGENTO - Al Vivosa è in arrivo la stagione del Team EcoKids. Insieme alla nuova mascotte, i bambini si occuperanno della salvaguardia delle tartarughe marine. Sandy ha appena disfatto le valigie e si sta coordinando con i biologi del CRTM, il Centro Recupero Tartarughe Marine di Calimera (LE), per la missione entusiasmate che coinvolgerà tutti i piccoli ospiti dell’Eco Resort del Parco Naturale Litorale di Ugento. Il Vivosa quest’anno sosterrà il CRTM nel salvataggio degli esemplari recuperati dalle reti dei pescatori o feriti. Con la vendita dei peluche sarà finanziato l’acquisto della sala per la riabilitazione delle tartarughe, poi, non appena saranno pronte a ritornare nel loro habitat marino, è proprio dalla spiaggia del Vivosa che i biologi del CRTM accompagneranno le tartarughe a riprendere il largo. Eh sì, perché al Vivosa la tutela ambientale è una cosa seria, mica un gioco per ragazzi! Al Vivosa Apulia Resort i valori di tutela ambientale, salvaguardia del mare e rispetto della natura, sono i principi dell’ospitalità. Questa vocazione alla sostenibilità è riconosciuta dall’attribuzione di alcune importanti certificazioni tra le quali: TUI Umwelt Champion (campione ambientale TUI), certificazione di Ecoresort, il Gold TraveLife Award per politiche ambientali e sostenibili e l'ISO14001 per l'ecosostenibilità e gli elevati standard di qualità. Inoltre, a maggio 2023, il Vivosa ha conseguito la certificazione per l’azzeramento dell'impronta carbonica tramite l’assessment condotto da Kiwa, società leader a livello internazionale per le certificazioni green.Il Vivosa EcoKids, dedicato ai bambini dai 2 ai 10 anni, è un laboratorio attivo in cui si pratica il learning by doing. Le attività sono tutte orientate alla consapevolezza ambientale e vanno dall’orto didattico alla giornata del riciclo, passando per i laboratori creativi fino al campo scout, che farà vivere ai piccoli Indiana Jones avventure indimenticabili a contatto diretto con la natura. Ci si dovrà poi prendere cura degli animali di casa al Vivosa e l’Eco Staff insegnerà ai bambini quali sono le loro necessità. Si osserveranno falchi, gufi, barbagianni, kookaburra, pappagalli, ma anche cavalli, alpaca, draghi barbuti, pulcini, coniglietti, scoiattolini e si scopriranno le loro abitudini di vita.Il laboratorio di apicoltura, poi, farà sentire ogni bimbo una piccola ape con il proprio ruolo da svolgere. I bambini si immedesimeranno in tutte le mansioni tipiche delle operaie della natura e scopriranno, nell’entusiasmo della collaborazione, l’importanza di questo prezioso insetto per l’equilibrio dell’ecosistema.Le attività istruttive sono tenute da personale esperto, così come le escursioni sono condotte da guide certificate. Le green activities sono finalizzate all’insegnamento, attraverso il gioco, del delicato equilibrio dell’habitat marino e dell’ecosistema nel quale vivono gli animali. In questo modo i bambini imparano a divertirsi nel rispetto della natura.Il traguardo di tutti i piccoli ospiti è diventare Eco-Members, conseguendo l’esclusivo patentino ecologico del Vivosa: il riconoscimento rilasciato dal resort per aver appreso alcuni dei principi fondamentali della salvaguardia dell’ambiente. Le attività sono messe a punto dall’ EcoKids Staff, del quale fa parte una pedagoga infantile. Quest’anno si unisce al team la tartaruga mascotte Sandy che svelerà ai membri dell’EcoKids tutti i suoi segreti: racconterà dei misteri del mondo sommerso e di come abbia fatto un rettile come lei ad arrivare ai giorni nostri fin dai tempi dei dinosauri. Da quel momento in poi, anche i più divertenti giochi nell’acqua avranno il gusto dell’avventura e la consapevolezza di un tesoro da custodire.Al Vivosa Apulia Resort l’intrattenimento è declinato per tutte le esigenze, con ben 5 club idonei ad ogni fascia d’età: Baby Club dai 2 ai 4 anni; Kids Club, dai 5 ai 7 anni; Mini Club, dagli 8 ai 10 anni; Young Club, dagli 11 ai 13 anni; Vivosa Tribe dai 14 ai 17. Anche l’area piscine, in caso si volesse prendere una pausa dal cristallino mare della Marina di Ugento, è separata in due aree: la zona centrale, dedicata agli adulti, è composta da quattro vasche, di cui una con lettini idromassaggio e cascate d’acqua; quella dedicata ai ragazzi, invece, è distanziata in modo da consentir loro di divertirsi, tra scivoli e giochi d’acqua, senza il rischio di disturbare i “grandi”. E per i piccoli-piccoli? C’è la piscinetta baby, profonda 40 cm e parzialmente ombreggiata. E poi ci sono le attività che si possono svolgere con tutta la famiglia, come: spettacoli, concerti, sport, tornei, ma anche escursioni, mercatini e laboratori per scoprire le tradizioni locali.Quando i “grandi” vogliono concedersi una pausa di relax, mentre i “piccoli” si divertono al sicuro, possono approfittare della Vivosa Organic Spa, di una delle tante lezioni tenute dalla coinvolgente fitness crew o, semplicemente, rilassarsi all’ombra della profumata pineta. Al Vivosa è sempre tutto All Inclusive in formato Luxury, perché la filosofia del Salento way è un’esperienza da vivere e godere in tutte le sue declinazioni.