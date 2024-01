Incendio nel centro di stoccaggio rifiuti a Minervino Murge: sei mezzi coinvolti

MINERVINO MURGE - Un incendio è divampato nel centro di stoccaggio rifiuti della ditta Raccolgo srl a Minervino Murge. Sei mezzi utilizzati per la raccolta differenziata porta a porta sono andati in fiamme, ma fortunatamente non si registrano feriti. Le indagini sono affidate ai Carabinieri e alla Polizia Locale, con la possibilità di una natura accidentale. Un dipendente ha segnalato del fumo uscire da un mezzo parcheggiato nel deposito.I Vigili del fuoco del comando provinciale di Barletta sono intervenuti con due autobotti e una squadra da Bari. La sindaca di Minervino, Lalla Mancini, ha comunicato di aver avvisato la prefettura e l'Arpa Puglia per effettuare campionamenti e analisi. Invita i cittadini a tenere chiuse le finestre in attesa degli esiti degli esami dell'Arpa. Le abitazioni più vicine al capannone si trovano a 700 metri di distanza.