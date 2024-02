87enne di Vernole accoltella l'elettricista e distrugge la sua auto a martellate

LECCE - Un episodio di estrema violenza ha scosso la tranquilla comunità di Vernole, piccolo Comune in provincia di Lecce, ieri pomeriggio. Un 87enne, insoddisfatto dei lavori eseguiti per riparare il sistema di videosorveglianza della propria abitazione, ha reagito in maniera violenta, accoltellando l'elettricista incaricato dei lavori e distruggendo la sua auto a martellate.Dopo un'accesa discussione con l'elettricista, l'anziano ha colpito la vittima con un fendente alla schiena. Ferito, l'elettricista ha cercato di fuggire, ma è stato inseguito fino alla sua auto, sulla quale l'87enne ha inferto diversi colpi di martello, riducendola a uno stato di rovina.Fortunatamente, alcuni residenti sono intervenuti per fermare l'anziano, mentre la vittima è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale in codice giallo. Le sue condizioni non destano al momento preoccupazione, ma l'episodio ha comunque provocato un'ondata di sgomento e paura nella comunità locale.I Carabinieri sono intervenuti prontamente sulla scena e hanno arrestato l'anziano, mentre ora stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e le motivazioni che hanno portato a un tale scoppio di violenza.