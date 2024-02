La Geo Barents di Medici Senza Frontiere attracca a Bari con migranti e lamentele sul ritardo nell'assistenza

BARI - La nave della ONG Medici Senza Frontiere, la Geo Barents, è giunta al porto di Bari portando con sé oltre 80 migranti, soccorsi in due diverse operazioni nel Mediterraneo nelle ultime ore. Tuttavia, secondo quanto denunciato dallo staff dell'organizzazione, le autorità italiane hanno scelto il capoluogo pugliese nonostante le molteplici richieste di assegnazione di un porto più vicino.Le autorità italiane hanno ignorato le richieste di destinare un porto più prossimo per lo sbarco degli 85 sopravvissuti a bordo, tra cui anche bambini non accompagnati. Questa decisione ha provocato indignazione nell'organizzazione umanitaria, che ha sottolineato come anziché fornire assistenza immediata a persone estremamente traumatizzate, le autorità stiano obbligando i migranti a ulteriori giorni di navigazione non necessari.Sulla Geo Barents sono presenti anche i corpi senza vita di due donne, vittime del pericoloso viaggio attraverso il Mediterraneo in cerca di sicurezza e di una vita migliore in Europa. La mancata assegnazione di un porto più vicino ritarda ingiustificatamente la loro dignitosa sepoltura, secondo le parole della ONG.