Mafia barese, parlamentari Cdx a ministro Piantedosi: 'Necessario fare chiarezza'

BARI - “Oggi abbiamo incontrato il ministro dell’Interno Piantedosi per rappresentargli quanto sta emergendo dalla lettura dei provvedimenti giudiziari (ordinanza di custodia cautelare e decreto di amministrazione giudiziaria) che conclamano, tra l’altro, la infiltrazione mafiosa all’interno dell’Amministrazione comunale di Bari e di una sua partecipata. Al termine dell’incontro il Ministro ha assicurato che compulserà gli uffici territoriali per gli approfondimenti del caso”. Così in una nota i parlamentari pugliesi del centrodestra il viceministro on Francesco Paolo Sisto e l’on Mauro D’Attis (Forza Italia), il sottosegretario Gemmato e il sen Filippo Melchiorre (Fratelli d’Italia), il sen Roberto Marti, l’on Davide Bellomo e l’on Rossano Sasso (Lega).